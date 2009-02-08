У Донецькій області більш як 60% дітей-сиріт не мають житла

У Донецькій області (станом на початок січня 2009 року) 37%, або 4414 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, мають житло, решта 63% - ні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, з 4414 дітей цієї категорії 2956 чоловік мають державне закріплене житло, а 1458 - власне і приватизоване.

У прес-службі зазначили, що в Донецькій області важливим напрямом роботи служб у справах дітей є якраз захист житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, кількість таких дітей на первинному обліку всього 11940 чоловік.

Впродовж 2008 року було перевірено збереження всіх 100% житла, що належить дітям. Служби у справах дітей попередили 19 випадків незаконного продажу житла, до суду було направлено 10 позовів.

На квартирному обліку зараз перебуває 499 осіб і числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, з них впродовж 2008 року поставлено на облік 267 чоловік. Одержали житло впродовж 2008 року - 85 чоловік.