Екіпаж "Фаїни" хоче додому

Члени екіпажу судна “Фаїна” після прибуття до Кенії хочуть вилетіли звідти літаком до Києва.

Про це вони сказали учора під час телефонної розмови з Уповноваженим Верховної Ради України Ніною КАРПАЧОВОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана.

Члени екіпажу також сказали, що питна вода, їжа та постільна білизна вже доправлені на борт «Фаїни» американськими військовими. Тепер належить забезпечити судно технічною водою. Щоб не втрачати час на зупинку судна, моряки попросили скинути воду з вертольота.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж і залишили його.

Після цього судно “Фаїна” почало рух своїм ходом до порту Мумбаса (Кенія) під охороною американського корабля.

Родичі моряків “Фаїни” вимагають зняти весь екіпаж з судна одразу після прибуття до кенійського порту призначення.