Чоловік задихнувся вихлопними газами в гаражі

12:22, 08 лютого 2009
Суспільство
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Місце трагедії - Красноперекопськ

У кримському місті Красноперекопськ через отруєння вихлопними газами автомобіля у власному гаражі загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався на території гаражного кооперативу «Сигнал».

Тіло чоловіка, 1978 року народження, було знайдено в гаражі вчора.

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