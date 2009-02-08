Податкова знайшла "смертельно небезпечну горілку"

В Олександрії на Кіровоградщині працівники податкової міліції виявили підпільний пункт з виробництва горілки, хімічні показники якої є смертельно небезпечними для людини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ДПА в Кіровоградській області, місцевий житель організував виробничий процес у себе вдома, змішуючи в об’ємному посуді воду і спирт у вигідних для себе пропорціях.

За результатами судово-медичної експертизи, вилучена рідина не лише не відповідає вимогам держстандарту, але є небезпечною для здоров’я людини, оскільки вміст супутніх сивушних масел перевищує норму вчетверо.

З помешкання чоловіка вилучено 50 літрів спирту, 180 пляшок фальсифікованих горілчаних напоїв, близько тисячі етикеток, двохсот контретикеток і трьохсот кольєреток різних видів та найменувань.

За даним фактом слідчим відділом податкової міліції ДПА в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України.