Британська кіноакадемія сьогодні вручає нагороди

Сьогодні у Лондоні відбудеться церемонія вручення нагород Британської академії кіно- і телемистецтва BAFTA.

Найпрестижніша британська кінематографічна церемонія пройде в приміщенні Королівського театру опери та балету "Ковент Гарден" за участю численних світових кінозірок, повідомляється на сайті телепрограми ТСН каналу “1+1”.

Нагорода Британської кіноакадемії вручається в 23-х конкурсних номінаціях. Лауреати отримають в подарунок золоті маски BAFTA. Крім того, академія вже оголосила володарів нагород у двох позаконкурсних номінаціях за внесок у розвиток кінематографа.

Ними стали відомий режисер, сценарист і актор Террі ГІЛЛ, який прославився гумористичними фільмами із серії "Монті Пайтон" та іншими кінороботами, а також всесвітньо відомі британські кіностудії Pimewood і Shepperton, де знімали безліч стрічок, включаючи практично всі фільми про Джеймса Бонда.

Головним претендентом на основні нагороди BAFTA є фільм британського режисера Денні БОЙЛА "Мільйонер з хащів", висунутий на отримання премії в 11 номінаціях.

Також по 11 категоріям на здобуття нагород Британської кіноакадемії висунули фільм режисера Девіда ФІНЧЕРА "Загадкова справа Бенджаміна Баттона".

Дев`ять номінацій, включаючи кращу чоловічу роль другого плану для покійного актора Хіта Леджера, отримала стрічка про пригоди Бетмена "Темний лицар". У восьми категоріях буде боротися за отримання нагород драма режисера Клінта ІСТВУДА "Підміна".

Церемонія вручення кінематографічних нагород Британської академії кіно- і телемистецтва поряд із присудженням премії "Золотий глобус", лауреатів якої вибирають члени Асоціації іноземної преси Голівуду, є своєрідною репетицією "Оскара" - головної світової кінопремії, що присуджується Американською академією кіномистецтва.

BAFTA вручається з 1947 року і є найбільшою нефестивальною кінонагородою за межами США.