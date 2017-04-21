В МЗС України підтвердили загибель двох українських дітей в аварії в Північній Осетії

В Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель двох громадян України в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Північній Осетії (Російська Федерація).

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Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

«ГУ МНС РФ повідомляє про загибель двох громадян України 20 квітня внаслідок ДТП на автодорозі Ардон-Кадгарон», - зазначили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських правоохоронних органів, аварія сталася на «кадгаронській» автотрасі напередодні, 20 квітня.

За попередньою інформацією, її винуватцем є 18-річний молодий чоловік, який перебував за кермом легкового автомобіля марки BMW. Він не зміг утримати керування транспортним засобом під своїм контролем і на великій швидкості врізався у вантажівку.

За словами очевидців, у легковика неушкодженим залишився тільки багажник.

Внаслідок аварії двоє пасажирів легковика, громадяни України, які були братом і сестрою, 2010 і 2008 років народження, отримали травми, несумісні з життям. Відомо, що вони приїхали в Північну Осетію погостювати у своїх родичів.

Водій BMW отримав серйозні травми і зараз перебуває в критичному стані.