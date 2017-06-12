Сьогодні у Житомирі розпочався урбаністичний фестиваль "Майстерня міста".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, шестиденний фестиваль проходитиме у Житомирі на майданчику перед Житомирською обласною бібліотекою імені Олега Ольжича .

В рамках фестивалю його учасники проведуть панельні дискусії, різноманітні майстерні та обговорення того, як зробити Житомир кращим. Також будуть розроблені пропозиції, які мають лягти в основу владних рішень для вирішення озвучених проблем.

Так, зокрема, сьогодні експерти проекту "Інтегрованого розвитку міст України" у сфері культури, екології, економіки та проблематики житла представили результати дослідження, яке провели у перший день майстерні.

"Кожен житомирянин міг заповнити анкету. Цю інформацію проаналізували експерти та запропонували свої кроки для вирішення проблем. Це важливий зв'язок між громадою та владою", - цитує прес-служба міськради директора департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради Миколу Кострицю

Зокрема, мова йшла про розвиток культурного простору міста. В анкеті житомиряни відповідали на питання про культурні акції та заклади ,які відбуваються у їх мікрорайонах. На основі відповідей експерти дійшли висновку, що є певні прогалини у розвитку локальних культурних просторів.

"Сьогодні у Житомирі торговельні центри складають велику конкуренцію закладам культури. Це погано. Людину привчають до споживацького способу життя. Потрібно формувати інший спосіб. Зокрема у Польщі в бібліотеці,, коли молода мама приходить працювати над дисертацією, то дитина має можливість гратись на спеціальному майданчику. Це формує повагу до науки", - розповів журналістам експерт Микола Ліпісівіцький.

Також сьогодні в рамках фестивалю фахівці обговорили проблематику купівлі житла у Житомирі. Зокрема, мова йшла про дефіцит вільної землі та неврахування сусідніми сільськими громадами інтересів Житомира при видачі дозволів на будівництво житла поруч із межею міста.

"Сільська громада надає дозвіл на будівництво, а місто має вкладати мільйони гривень на розвиток інфраструктури. І це велика проблема", - наголосила на фестивалі експерт Оксана Рафальська.