Forbes включив наркобарона до списку мільярдерів

Наркобарон Хоакін Гузман (Joaquin Guzman), якого розшукує мексиканська поліція, зазначений у новому списку найбагатших людей журналу Forbes.

Як повідомляє телерадіокорпорація Бі-бі-сі, в 2001 році Гузман, на прізвисько "Крихітка" через зріст 152 сантиметри, утік з мексиканської в`язниці і, ймовірно, переховується в Мексиці або Центральній Америці. США пропонують нагороду в 5 мільйонів доларів за його упіймання.

Влада вважає його відповідальним за насильство в північних районах Мексики, що спалахнуло через розбірки ворогуючих мафіозних кланів.

Forbes не вперше включає розшукуваних злочинців в свій знаменитий список мільярдерів. 1989 року на сьомому місці серед багатіїв виявився колумбійський наркобарон Пабло Ескобар, багатство якого оцінювалося в 25 мільярдів доларів, нагадує РІА “Новости”.

За оцінками Forbes, торік мексиканські й колумбійські наркоділки "заробили" від 18 до 39 мільярдів доларів, зазначає Бі-бі-сі.