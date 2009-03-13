Екологи закликають киян підтримати акцію «Година Землі»

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві закликає киян 28 березня о 20:30 на одну годину вимкнути світло в своїх квартирах і офісах.

Як повідомили УНІАН в ДУ охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, таким чином столиця України зможе підтримати кампанію «Година Землі», яка проходитиме по всьому світу.

Екологічна акція, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF, покликана об`єднати людство для боротьби з глобальним потеплінням.

У 2008 році в ній взяли участь більш як 100 мільйонів чоловік у 35 країнах, на знак солідарності з «Часом Землі» освітлення вимкнули навіть в римському Колізеї і на Золотих Воротах у Сан-Франциско.

Як зазначив начальник ГУ охорони навколишнього природного середовища в м. Києві Олександр ПРОГНІМАК, у 2009 році про свою участь в акції заявили більше 1000 міст у 64 країнах. При цьому він висловив надію, що і Київ не залишиться осторонь. «Кожен житель нашої столиці таким, здавалося б, маленьким вчинком може внести великий внесок до боротьби зі зміною клімату на планеті Земля, екологія якої гіршає день від дня. Впевнений, що участь Києва в «Годині Землі» поліпшить імідж нашого міста у світі. Крім того, вимкнення світла навіть на одну годину дозволить столиці заощадити значні кошти», - зазначив О.ПРОГНІМАК.