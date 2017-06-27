У Києві посилять контртерористичний режим через кібератаки та загибель полковника ГУР - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що після загибелі співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала та масштабної кібератаки на українські установи ухвалено заходи щодо посилення контртерористичного режиму у Києві.

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, секретар відомства провів оперативну нараду з керівниками сектору безпеки і оборони щодо вироблення адекватних заходів протидії російським гібридним загрозам.

За словами Турчинова, в останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, «які реалізує РФ проти України у межах гібридної агресії».

«Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві було вбито одного з найкращих українських військових розвідників Максима Шаповала, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали», - зазначив Турчинов.

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Він сказав, що цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні цього року.

«Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - підкреслив секретар РНБО.

Також Турчинов повідомив, що цей злочин розслідує Головна військова прокуратура.

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«Водночас, цей терористичний акт спрямований на залякування та дестабілізацію ситуації в державі», - зауважив секретар РНБО після закінчення оперативної наради.

«Не випадково теракт співпав у часі з масштабною кібератакою, яка має також російський слід», - додав він.

За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, ухвалено низку заходів щодо посилення контртерористичного та контррозвідувального режиму у Києві та в інших регіонах України.

«Звертаюся до громадян з проханням посилити пильність та з розумінням поставитися до вжитих у межах українського законодавства безпекових заходів», - наголосив Турчинов і запевнив, що злочинні дії ворога отримають гідну відповідь.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.