Де залишити дитину після школи, якщо немає групи продовженого дня

Для турботливих батьків питання щодо того, з ким залишити дитину після школи, є доволі важливим, адже від проведеного поза класом часу залежить розвиток її особистих якостей. Однак не в кожній школі функціонує група продовженого дня, яка традиційно вирішує це питання.

Дуже добре, якщо на допомогу в такій ситуації приходять рідні люди – бабуся чи дідусь або старша дитина в сім'ї. Або, якщо є можливість найняти няню, яка буде доглядати за школярем після навчання та виконувати із ним домашнє завдання.

Однак, якщо такі варіанти для вас не є прийнятними, можна скористатися допомогою сусідів, з якими ви маєте гарні відносини. Приміром, у вас можуть бути хороші знайомі сусіди-пенсіонери, з якими можна домовитись щодо догляду за ще несамостійною дитиною. Або у мам можуть бути подруги, які не працюють і самостійно забирають своїх дітей зі школи. Їх можна попросити забрати дитину до себе до вечора, де діти могли б разом готувати домашні завдання, допомагаючи один одному.

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Іншим варіантом є спортивні секції або гуртки, де дитина зможе отримати всебічний розвиток і почати шлях визначення щодо своєї майбутньої професії. Для цього варто спостерігати за схильностями дитини та розмовляти на тему її вподобань. Можна також отримати консультацію у дитячого психолога та лікаря перед тим, як віддавати дитину до гуртка.

Якщо у школяра виникають труднощі у навчанні, то варто замислитись над виконанням додаткових вправ з репетитором. Його вибір краще ґрунтувати на рекомендаціях інших батьків. При цьому не слід перевантажувати дитину, тобто залишати час на повноцінний відпочинок.

В разі відсутності таких можливостей, можна спробувати контролювати дитину дистанційно, знаходячись у постійному зв’язку із дитиною, що у нас час технічно не є складним.

Школяр може телефонувати вам при виході зі школи і бути на зв’язку по дорозі додому, після чого здійснювати дзвінки з будь-яких приводів. Це сформує у дитини відчуття, що ви знаходитесь поруч, і, в той же час, буде привчати її до самостійності.

У холодильнику залиште обід, щоб дитина могла його розігріти в мікрохвильовці. Бажано, щоб вона не користувалась газовою пічкою, адже це є дуже небезпечним. А краще взагалі перекрити подачу газу на момент самостійного перебування маленького школяра вдома.

При цьому психологи радять не лякати дитину ймовірними проблемами самостійності вдома.

Однак їй необхідно засвоїти певний набір правил: постійно зачинені двері, які не треба нікому чужому відкривати; дорогою додому не розмовляти з чужими людьми, а тим паче сідати в незнайомий автомобіль; не ходити незнайомими місцями; стежити за вимкненим газом, водою і електроприладами.

Зазначимо, що вибір того чи іншого варіанту залежить від індивідуальних рис характеру дитини, а їх краще за всіх знаєте лише ви – батьки. Якщо вас долають сумніви з приводу позашкільного часу – побільше спостерігайте за своєю дитиною, частіше спілкуйтеся із нею та проводьте вільний час у компанії вашого школяра. Адже від ваших дій і рішень залежить його майбутнє.