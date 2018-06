Україна на "Новій хвилі": конкурсант вийшов на сцену в патріотичному костюмі (відео)

Соліст групи "Інь-Янь" Артем Іванов, який представляє Україну на пісенному конкурсі "Нова хвиля" в Сочі, вийшов на сцену в синьо-жовтому костюмі.

У перший день російського конкурсу учасники виконували світові хіти. 31-річний українець заспівав пісню Сема Сміта "i'm Not The Only One", пише 24tv.

Пісня не сподобалася члену журі Ігорю Крутому, тому Артем Іванов отримав 110 балів і зайняв 8-е місце. У трійку лідерів першого конкурсного дня увійшли Сардор Мілано (Узбекистан), Ерна Світ (Вірменія) і група "Doredos" з Молдови, які отримали по 121 балу.

Зазначимо, Артем був одягнений у блакитний, з елементами жовтого, костюм – в кольорах українського прапора. Ведучі зі сцени додали, що пошив костюм російський дизайнер Леонід Гривко.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українець Влад Ситник став переможцем на "Слов'янському базарі" у Білорусі.