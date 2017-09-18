Борис Філатов доручив перевірити пожежну безпеку в комунальних закладах Дніпра

У Дніпрі створять спеціальні комісії для проведення комплексних перевірок пожежної безпеки в навчальних закладах та соціальних центрах міста. Відповідне доручення департаментам гуманітарної та соціальної політики міськради дав міський голова Борис Філатов.

Він підкреслив, що за недотримання пожежної безпеки керівники закладів будуть притягнуті до відповідальності.

«Призначив повну ревізію всієї комунальної власності щодо дотримання протипожежної безпеки. Тепер кожен нестиме персональну відповідальність», – написав Борис Філатов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До комісій увійдуть працівники Дніпровського міського управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій. На проведення перевірок у комісій є 11 днів.

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Як відомо, в ніч на 16 вересня в одному з дитячих таборів Одеси сталася пожежа. Через недотримання правил пожежної безпеки трагедія забрала життя трьох дівчат.