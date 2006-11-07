В результаті 100-процентної інвентаризації житлова черга в Києві скоротилася на 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, інвентаризація була завершена 1 листопада. Вона нагадала, що за результатами інвентаризації 25% черги, з неї було знято близько 12 тис. сімей. За результатами повної інвентаризації, з черги на отримання соціального житла знято 18 тис. 643 сім`ї - це 13% від загальної черги. Таким чином, якщо до початку інвентаризації на отримання житла в столиці в списках було 142 тис. 788 сімей, то на сьогоднішній день, віднявши 18 тис. 643, залишилося в ній 128 тис. 82 сім`ї. Причому, зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, 25% з цих сімей погоджуються придбати житло за програмою «50 на 50» або ж за програмою молодіжного кредитування.

За словами І.Кільчицької, ті 13% громадян, яких було знято із загальної черги, вийшли зі стану малозахищених верств населення і на даний момент вже самі придбали собі нерухоме майно, або ж купили його за рахунок кредитів, або в цих сім`ях змінився склад, або ж вони не змогли надати необхідні медичні довідки, які підтверджували б необхідність збільшення їхньої житлової площі. За її даними, зараз всі ці списки за результатами інвентаризації готуються і найближчим часом будуть опубліковані в районних житлових відділах. І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що до кінця 2006 року в Києві буде безплатно видано всього 2 тис. 700 квартир, на 2007 рік у влади міста такий самий прогноз. «Якщо поділити 18 тис. 643 сім`ї на 2 тис. 700 квартир, які надаються за рік, це виходить 7 років, - сказала вона, - тобто ми можемо стверджувати, що ті, хто повинен був одержати за своїми розрахунками житло через 10 років, вони одержать квартири через три роки, а ті, хто повинен був одержати через 5 років, то повинні одержати найближчим часом».

Заступник голови Київської міської держадміністрації також зупинилася на питанні приватизації квартир. Вона нагадала, що з 1 січня в дію вступає закон, згідно з яким буде заборонено проводити приватизацію соціального житла. При цьому вона відзначила, що це не стосується квартир, які вже існують і на які термін приватизації продовжено ще на два роки. Враховуючи нове законодавство, з 1 січня житлова черга просуватиметься відповідно не тільки за рахунок будівництва нових будинків, але й за рахунок того, що люди, рівень доходів яких перевищуватиме певний соціальний рівень, передаватимуть свої соціальні квартири наступним в черзі. «Ті соціальні квартири, де вони жили, звільнятимуться і надаватимуться наступним в черзі малозахищеним», - сказала вона. При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що закон про соціальне житло ще не досконалий, і з 1 січня міська влада працюватиме над його удосконаленням і доповненнями. І.КІЛЬЧИЦЬКА пообіцяла, що з 1 січня ще нікого відселяти не будуть, але механізм звільнення квартир для незаможних буде відпрацьовано. «З 1 січня, коли він (закон) вступить в дію, ми зіткнемося з багатьма нестиковками, доповненнями. Але ми працюємо в цьому напрямку. Ми шукаємо механізм», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Зокрема, за її словами, для виявлення людей, які вийшли зі статусу малозахищених і мають соціальне житло, житлові управління районів і соціальні служби проводитимуть контрольні рейди, тобто зможуть виїжджати і перевіряти рівень життя сімей, які проживають в цих квартирах, чи не здаються житлові площі в оренду і запрошувати всі необхідні документи щодо стану сім`ї, доходів тощо.