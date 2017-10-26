У Житомирі 9 листопада до Дня української мови відзначать переможців конкурсу "Краща книга року"

У Житомирі 9 листопада – в День української писемності та мови – відзначать переможців конкурсу «Краща книга року». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, організаційний комітет визначив переможців та дипломантів обласного щорічного конкурсу «Краща книга року» у 2017 році. Нагородження відбудеться 9 листопада.

Заключне засідання оргкомітету відбулось сьогодні, 26 жовтня, за участю заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути.

Цього року на конкурс автори та письменники подали 26 книг. Найбільше видань подано до таких номінацій: «Поезія року» – 6 видань, «Світ дитинства», «Мій край», «Гран-Прі», «З глибини знань» - по 4 видання; «Проза року», «Особистість і доба» і «Мистецтво друку» – по 3 книги. Номінація «Кращий літерний дебют» представлена найменшою кількістю видань – 2-ма учасниками.

За словами Лагути, члени оргкомітету проаналізували конкурсні роботи письменників Житомирщини, справедливо оцінили всі видання за глибиною змісту, багатством літературно-художніх засобів, професійним рівнем, рівнем редакційно-видавничої підготовки та якістю поліграфічного виконання.

Під час засідання шляхом відкритого голосування визначили переможців у 9 номінаціях, а також дипломантів конкурсу.

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Як зазначають в облдержадміністрації, метою цього конкурсу є визначення кращих художніх, краєзнавчих, наукових, довідкових, дитячих видань, підтримка та заохочення книговидавців, письменників області, тощо.

Організаторами конкурсу є Житомирська обласна державна адміністрація, обласна рада, а також управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Для організації та проведення конкурсу створено організаційний комітет, який діє на громадських засадах.

Нагадаємо, що минулого року нагородження переможців конкурсу «Краща книга року» на Житомирщині пройшло за новим форматом - на відкритому просторі, без мікрофонів та офіціозу, з виставкою видань та презентацією книг переможців, куштуванням торту та спільним фото учасників.

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