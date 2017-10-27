У Києві горів "дім Арбузова", через який стався конфлікт між Коханівським та Качмалою (відео)

Причина конфлікту Миколи Коханівського, якого намагався взяти на поруки Ігор Мосійчук, і Руслана Качмали, горіла минулої ночі в столиці.

Будівля на околиці, відома як "дім Арбузова", зайнялася десь о 3:30 ранку, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Суди над затриманими представниками «ОУН» врятували життя переселенцям – речник добровольчого руху Оксана не спала, бо писала прес-релізи. Вона й почула дивні звуки, побачила вогонь і кинулася будити людей, котрі спали. Рятувальники приїхали близько 4:00 години ранку, однак з’ясувалося, що у гідрантах замало тиску, тож воду довелося підвозити. Загалом на гасіння пішло майже три години – цього було достатньо, аби повністю вигорів дах і частково третій поверх споруди.

Саме його займали бійці батальйону "Одін", з лідером яких , Русланом Качмалою, стався конфлікт у лідера батальйону "ОУН" Миколи Коханівського. Бо перший поверх займають переселенці, якими опікується він. «Ми їм заважали, вони хотіли жити на першому поверсі, бо тут свого часу меценат для переселенців зробив умови. Вони неодноразово нам казали: ми підпалимо цей будинок, ми вас повбиваємо, ви жити не будете», - твердить мешканка-переселенка Марина Аксьонова.

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Качмалу такі звинувачення обурюють. «Це хитрість їхня: типу, ми біженці, ми не будемо самі себе підпалювати. Я пішов звідти і сказав хлопцям піти, щоб не було провокацій. Не знаю, навіщо підпалювати будинок, якщо хлопців там немає. Сенсу не бачу в цьому», - зазнається він.

Насправді ж будинок не належить ні тим, ні іншим – представник власника пояснює, що подавав позови до суду через самовільне захоплення. «Це було залогове майно, потім воно перейшло у власність нашого підприємства. Воно було виставлене на продаж, а тепер така біда нам трапилася», - розповів Володимир Малярчук, який у супроводі поліцейських намагається оцінити збитки.

Будинок у столиці знаний, як "дім Арбузова" – до Майдану він нібито належав структурам, близьким до особистого банкіра втікача Януковича. Під час революції будівлю використовували, як штаби сотень і казарми. А два роки тому Коханівський привів сюди два десятки людей, досі у споруді керує комендант Олена Аджі, котра має певні папери, що нібито дають їй право в цій будівлі знаходитися без оформлення права власності. Однак банк, якому по суті належить будинок, активно пропонує людям виселитися. Натомість ті нікуди йти вони не збираються і шукають генератори та плівку, аби затягнути згорілий дах.