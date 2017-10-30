В Україні набирає популярності декретна відпустка для тат (відео)

Соціологи зазначають: нинішні батьки компенсують те, що свого часу втратило старше покоління чоловіків. За опитуваннями, 80% нинішніх дідусів шкодують, що проводили з своїми дітьми замало часу.

Україна створена для тат у декреті, іронізує ТСН. Їм легше носити дитячого візочка і користуватись непристосованим до маломобільних груп транспортом та міською інфраструктурою.