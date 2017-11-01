Прокуратура затримала в Одесі в.о. командира військової частини, який не реагував на її захоплення

Військова прокуратура затримала в Одесі виконувача обов’язків командира військової частини, який не реагував на її захоплення. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Читайте такожКонфлікт на аеродромі в Одесі: за вирішення питання у військових вимагають 14 га землі - радник президентаВін нагадав, що 29 жовтня в Одесі невстановлені особи, які представляли фірму-забудовника, здійснили самовільне захоплення частини території військового об'єкту - аеропорту «Шкільний».

«Перед цим захопленням передувала фізична протидія особовому складу даної військової частини, здійснена близько 40 невстановленими молодими чоловіками спортивної статури у балаклавах», - сказав Матіос.

«На місце події виїхала за викликом Національної поліції військова прокуратура, і розпочато було кримінальне провадження, за результатами якого вчора ввечері Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону були затримані т.в.о. командира частини - підполковник Збройних сил, який не вжив заходів, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, як це передбачено статутом караульної та постової служби, що призвело до захоплення земель, частини земельної ділянки військової частини і порушення території військового об'єкту», - додав Матіос.

У зв'язку з цим в. о. командира частини оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 426 ("умисне невиконання військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки") Кримінального кодекс.

«Крім того, затримано та оголошено підозру військовослужбовцю за контрактом, який, призначений у добовий наряд черговим групи зберігання авіаційної техніки, порушив статутні правила патрулювання, не вжив заходів протидії невстановленим особам, які проникли на територію», - сказав Матіос.

За словами прокурора, цьому військовослужбовцю оголошено підозру за ч. 2.ст. 418 ("порушення статутних правил патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки") КК України.

Також, додав Матіос, прокурор Одеської області повинен здійснити відповідні процесуальні та інші дії для перевірки законності і обгрунтованості винесеного Одеською міською радою рішення про надання дозволу на користування частиною ділянки.

За його словами, право власності на цей військовий об'єкт було визначено ще у 1947-1948 роках, але після того з різних причин належним чином, відповідно до законодавства України, не було переоформлено. Однак військовий об'єкт зберігає статус земель оборони.

«Незважаючи на перші спроби захоплення території аеродрому нібито на підставі наявних дозвільних документів, органами управління цієї військової частини жодних дій позовного або іншого характеру для припинення локалізації або недопущення захоплення території військового об'єкту не вживалося, не дивлячись на неодноразові письмові попередження військової прокуратури, яка не має таких повноважень, згідно із законом», - наголосив Матіос.

Він зауважив, що був опитаний капітан військової частини, який перебував на місці конфлікту в стані алкогольного сп'яніння. Його відсторонено від виконання обов'язків військової служби і щодо нього складено адміністративний протокол.

Військовий прокурор повідомив, що сьогодні, 1 листопада, суд розгляне адміністративне провадження щодо капітана військової частини, яке передбачає 10 днів гаупвахти за вживання спиртних напоїв.

Також Матіос наголосив, що командир частини та його підлеглі мали право застосувати зброю з метою забезпечення охорони військової частини. «Застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти, яка була на той момент в аеропорту, можливе, згідно статті, без попередження...», - сказав він.

За його словами, можна «застосовувати фізичну силу, зброю в разі виникнення загрози життю або здоров'ю військовослужбовців, або нападу на чатового або об'єкт, який охороняють».

«Згідно з 19ю статтею Статуту внутрішньої служби Збройних сил, чатовим застосовується зброя без попередження, у разі явного нападу на нього або на об'єкт - що ми спостерігали. Чатовий прийшов без зброї, фактично зробив дії, які соромлять дії української армії, і повторюють події, які не так давно відбувалися у Криму, коли був "зелено-чоловічковий" десант, а також на сході України», - наголосив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на дозвіл Одеської міської ради. За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджував, що в забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 418 ККУ (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

30 жовтня на прес-конференції генеральний директор City Center Андрій Халахур заявив, що через 8 місяців відновлять зруйнований 29 жовтня паркан навколо аеродрому після завершення будівництва спортивного комплексу.