У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста (фото)

У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У п’ятницю, 8 грудня, на майдані імені Корольова почали встановлювати головну Новорічну ялинку міста",- сказано у повідомленні.

Монтажні роботи здійснюють працівники комунальних підприємств. Відкриття ялинки заплановане на 19 грудня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, йдеться про встановлення штучної ялинки, яка вже стояла у Житомирі на новорічні свята.