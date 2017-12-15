У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста (фото)

15:45, 15 грудня 2017
Суспільство
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Монтажні роботи здійснюють працівники комунальних підприємств. Відкриття ялинки заплановане на  19 грудня.

У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У п’ятницю, 8 грудня, на майдані імені  Корольова почали встановлювати головну Новорічну ялинку міста",- сказано у повідомленні.

Монтажні роботи здійснюють працівники комунальних підприємств. Відкриття ялинки заплановане на  19 грудня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, йдеться про встановлення штучної  ялинки, яка  вже стояла у Житомирі   на новорічні свята.

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