Україна розмістила десятирічні облігації на $1 млрд. під 6,58% річних

Україна розмістила десятирічні облігації на 1 млрд. дол. під 6,58%. Про це УНІАН повідомив представник одного з учасників ринку.

За словами співбесідника агентства, на придбання українських цінних паперів було надано заявок більш як на 2 млрд. дол.

Як повідомлялося, з початку цього тижня Мінфін проводив road-show цих цінних паперів у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лондоні.

Довідка УНІАН. У середині жовтня ц.р. Міністерство фінансів визначило синдикат банків у складі Credit Suisse, Deutsche Bank і UBS лід-менеджером здійснення випуску і розміщення облігацій зовнішньої державної позики України 2006 року.

Минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s присвоїло рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу на рівні «BB-» випуску єврооблігацій України, що планується, (рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: ВВ-/Стабільний/В; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: ВВ/Стабільний/В) обсягом 1 млрд. дол. терміном погашення в 2016 році.

Також минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску єврооблігацій України, що планується, на суму 1 млрд. дол. терміном обігу 10 років рейтинг «BВ-». Прогноз рейтингу - «позитивний» .