Тимошенко: Ющенко нагнітає ситуацію навколо Нафтогазу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми заявами про незадовільний фінансовий стан НАК "Нафтогаз України" лише нагнітає ситуацію навколо компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Сьогоднішню заяву Президента Ю.ТИМОШЕНКО назвала «черговою істерикою, що не має під собою жодних підстав».

«Це штучне нагнітання ситуації, що дестабілізує країну, розхитує фінансовий стан країни, економіку... Ви собі просто уявіть, в будь-якій країні Президент виступав з такими промовами. Ви розумієте, що слово Президента здатне або побудувати країну, або її зруйнувати, тому що це слово слухає весь світ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що такі заяви негативно впливають на ставлення інших країн і компаній до НАК і України в цілому.

«У НАК "Нафтогаз" є кредитори, є партнери, і після таких заяв Президента, як ви думаєте, як поводитимуться кредитні рейтинги «Нафтогазу», як поводитиметься кредитний рейтинг країни, як інвестори ставитимуться до країни, до НАК «Нафтогаз». Ви розумієте, що це робиться свідомо, що це робиться сплановано – сплановано руйнується країна, сплановано вона дестабілізується. І мені дуже шкода, що помаранчева революція привела такого лідера до влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент неодноразово заявляв, що НАК «Нафтогаз України» перебуває на межі банкрутства.

Сьогодні, 9 червня, він заявив, що уряд має провести реформування енергетичного ринку і оздоровити фінансовий стан НАК у найближчі 30-50 днів.

«Якщо уряд не зрозуміє, що через реформування НАК «Нафтогаз» можна дати відповідь, як врятувати від банкрутства національну компанію, решта відповідей будуть непрофесійними», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризував фінансовий стан компанії, кредитні зобов`язання якої фактично перевищили надходження (59,8 млрд. грн. проти 59 млрд. грн.). Додатковим навантаженням на компанію є платежі, які вона змушена направляти до державного бюджету.

Він застеріг від подальшого використання НАК у популістських соціальних цілях.

Президент нагадав про домовленість з провідними міжнародними фінансовими установами про 5 млрд. дол. інвестицій в українську газотранспортну систему (Брюссельські домовленості від березня цього року - УНІАН).

«Якщо НАК «Нафтогаз» не буде збалансовано фінансово, давати міжнародні фінанси, щоб покривати операційні збитки компанії, ніхто не буде. Тому, з одного боку, є ресурси, як виправити ситуацію, а з іншого боку, немає готовності уряду реформувати цей ринок», - попередив глава держави.

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