Тепер Україна має енергетичну стратегію

Директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Пол БЕРМІНГХЕМ вважає, що представлена сьогодні Енергетична стратегія України до 2030 року є досить амбітною й дорогою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Стратегія достатньо амбітна, й потребуватиме багато коштів і довгострокових інвестицій», – сказав він.

На думку П.БЕРМІНГХЕМА, стратегія повинна була орієнтуватися, в першу чергу, на впровадження енергозберігаючих технологій, а не висувати як пріоритетний напрямок будівництво нових генеруючих потужностей.

«Саме це може допомогти Україні, оскільки будівництво нових енергетичних підприємств потребуватиме не один рік, а мінімум 10 років», – сказав він.

Крім того, Україна повинна відійти від практики заниження тарифів на електроенергію для бюджетних установ, тоді як промислові споживачі розраховуються по собівартості. Низька тарифна політика призводить до погіршення стану генеруючих потужностей енергетичного сектора, оскільки не дозволяє акумулювати ресурси реінвестицій на їх оновлення.

П.БЕРМІНГХЕМ зазначив також, що за нинішньої енергоємності ВВП 5,4%, знайти 200 млрд. дол., необхідних для реалізації стратегії буде досить складно.

Тим часом, П.БЕРМІНГХЕМ вважає розроблену стратегію в цілому успішною.

«В цілому стратегія є успішною й окреслює важливі напрямки, зокрема вимагатиме розробки нового законодавства», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Українському домі на нараді за участю Президента України відбулася презентація Енергетичної стратегії України до 2030 року. Стратегія енергетичного розвитку України передбачає зниження щорічного споживання газу в Україні з 76 до 50 млрд. кубометрів, збільшення обсягів виробництва електроенергії за рахунок атомних і теплоелектростанцій на власному ядерному паливі й вугіллі.

Перший етап реалізації програми розвитку вітчизняної атомної енергетики передбачає продовження терміну дії вітчизняних АЕС, щонайменше, на 12-15 років. Крім того, починаючи з 2014 року передбачається будівництво нових потужностей атомного промислового комплексу. Зокрема, передбачається збільшення видобутку урану й виготовлення елементів ядерного палива на вітчизняних АЕС.

Стратегія енергетичного розвитку також передбачає збільшення видобутку власного вугілля для забезпечення потреб теплоенергетики. Намічено, що до 2030 року Україна зменшить обсяги імпорту вугілля з одночасним переходом ТЕС на власне вугілля.

Крім того, пропонується проведення реконструкції й модернізації потужностей ТЕС.

Стратегія також передбачає створення стратегічного запасу нафтопродуктів.

У програмі визначено інтеграцію української енергетичної системи в європейську шляхом збільшення експортного потенціалу власної електроенергії.