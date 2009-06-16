Україна має лише 15 днів, щоб зініціювати зміни у контрактах з Газпромом

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир САПРИКІН заявляє, що НАК “Нафтогаз України” має лише 15 днів, аби встигнути внести зміни у газові контракти з “Газпромом”.

Про це експерт заявив в ефірі програми “По суті” на телеканалі “Перший громадський”.

“Я підкреслюю: для того, щоб звернутись до “Газпрому”, залишилось 15 діб. Якщо уряд чи “Нафтогаз” не звернуться до “Газпрому”, сплине час, за який можна звертатись щодо змін у підписаних контрактах”, - заявив експерт.

В.САПРИКІН оцінив діючі контракти як такі, що містять суттєві загрози для України. “Дійсно, частину пунктів контрактів з “Газпромом” потрібно змінювати, і тут Президент правий. Припущені такі помилки, які професійні фахівці у газовій сфері не могли зробити”, - сказав він.

На думку В.САПРИКІНА, головна проблема полягає у несиметричності угод між сторонами. “Якщо Україна не вибере повністю газ, вона згідно з контрактом має платити штрафи. Володимир ПУТІН пообіцяв не застосовувати цю санкцію, однак жодного документу, де це підтверджується, на сьогодні немає. Якщо ця проблема буде реалізована, то це буде банкрутство компанії НАК “Нафтогаз”. У зобов`язаннях “Газпрому” немає такого симетричного ведення контракту “качай або плати”, - зауважив експерт.

“Були також помилки щодо прогнозування обсягів газу в поточному році. Можна було б замовити менше газу, а потім просити додаткові об`єми окремою угодою”, - наголосив В.САПРИКІН.

Коментуючи протилежні думки Президента Віктора ЮЩЕНКА та прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО стосовно фінансового стану НАК “Нафтогаз”, В.САПРИКІН зазначив: “Як завжди, істина знаходиться десь посередині. Дійсно, фінансовий стан НАК “Нафтогаз”, м’яко кажучи, дуже поганий. Однак говорити про те, що українська газотранспортна система перейде в якісь приватні руки, поки що зарано, і держава не допустить цього. Однак проблем багато і, латаючи дірки, справа не вирішується, оскільки існуюча система газового ринку вже себе вичерпала. Він далі не може працювати без державних гарантій, що і відбувається в останні місяці. Колись ця система зірветься і будуть дуже погані наслідки. Треба цього не допустити”.

В.САПРИКІН назвав шляхи стабілізації фінансової ситуації у “Нафтогазу”: “Підвищення ціни на газ для населення вже перезріло. Його потрібно було робити ще три прем’єри тому. Це непопулярні заходи, і в очікуванні президентської гонки ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Інший напрям - це робота з боржниками. На сьогодні я, на жаль, не бачу, як уряд бореться з боржниками. Їх дуже багато і борги величезні. Насамперед, це підприємства теплокомуненерго, обл- і міськгази, а також окремі величезні українські корпорації”.