Учасники доміно-шоу встановили рекорд

У Нідерландах пройшов День доміно, учасники якого поставили новий рекорд з кількості задіяних кісточок.

У п`ятницю ввечері у виставковому залі міста Леуварден на півночі країни одна за одною в ланцюжку впали 4 790 381 кісточка доміно. Попередній рекорд, також встановлений в Леувардене, - 4 002 146 повалених кісточок доміно. За правилами, для реєстрації рекорду має впасти не менше 91% з встановлених кісточок доміно.

Темою шоу в нинішньому році була музика. За допомогою кісточок доміно учасники символічно зобразили дев`ять музичних напрямів - від класики до репу.

За виставою спостерігали по телевізору 80 мільйонів людей у 14 європейських країнах.

Фігури і картини з доміно складали з кінця вересня 95 осіб з 13 країн.

РІА "Новости"