МВФ може відкласти приїзд місії

Міжнародний валютний фонд може перенести терміни повернення місії в України доти, доки не побачить активних кроків української влади з рішення проблем, на яких Фонд акцентує увагу.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента України.

У Фонді стурбовані - чи виконає Україна свої зобов`язання у рамках підписаних раніше угод, зазначив співрозмовник агентства.

Так, УНІАН має у своєму розпорядженні копію тексту листа за підписом заступника виконавчого директора МВФ від групи країн (копія документа розміщена на сайті УНІАН- Економіка - http://economics.unian.net/rus/detail/14633) від 11 червня, адресованого віце-прем`єр міністрові України Григорію НЕМИРІ, голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ, в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, першому заступнику міністра економіки Анатолію МАКСЮТІ і першому заступнику глави Секретаріату Президента України Олександру ШЛАПАКУ.

«Цей лист говорить про серйозну стурбованість Міжнародного валютного фонду тим, як Україна виконує свої зобов`язання, це по-перше. По-друге, цей лист говорить, що поки ви (Україна – УНІАН) не проведете попередні заходи, ми (МВФ – УНІАН) не збираємося приїжджати до вас з місією», - говорить джерело.

Зокрема, в листі зазначається, що відсутність офіційної статистики щодо динаміки ВВП України може заважати виконанню програми співпраці, «оскільки дана інформація вважається критично важливою для подальшого коректування самої програми».

Одним із основних питань, на вирішенні яких наполягає МВФ, є поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз». Так, у листі наголошується, що фактична нереалістичність фінансового плану НАК «Нафтогаз» ускладнюватиме отримання Україною прямого бюджетного фінансування з боку Фонду.

Так, джерело в Секретаріаті зазначило, що якщо раніше МВФ закривав очі на проблеми в НАК, то тепер «місія сама кричить криком про те, що робіть щось з НАКом». «А з НАКом, якщо говорити про серйозні кроки, такі як капіталізація, зробити нічого неможливо, якщо не чіпати місію, не кликати її сюди, говорити, хлопці, ми тоді вивалюємося з елементарних показників, ми не утримуємо ані монетарну базу, ані резерви у тих обсягах, про які домовлялися, якщо не підемо зараз на достатньо серйозні кроки» - говорить джерело в Секретаріаті.

На його думку, цей лист слід розглядати як заклик до більш активної роботи в Україні.

«Фактично, це умови, за яких місія готова сюди приїхати, – вважає джерело. - Дайте пропозиції по НАКу, дайте відповідну статистику і свої пропозиції, як ви балансуватимете бюджет, хоч би трохи, ну і виконаєте попередні умови».

Зокрема, співрозмовник наголосив, що Україна досі не ухвалила закони, що стосуються незалежності Національного банку України, спрощення процедури ре капіталізації, і закон про реальних власників.

«Є ще ряд додаткових проблем, ми ще не все виконали, які не дозволяють місії повернутися з гордо піднесеною головою», - говорить джерело.

Він вважає, що з урахуванням даного листа можна говорить про те, що якийсь додатковий ресурс від МВФ вдасться одержати не раніше кінця літа, і то за умови виконання всіх заходів, на яких акцентує увагу МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що місія МВФ у черговий раз прибуде в Україну 24 червня. Місія має розглянути питання надання Україні чергового траншу кредиту stand-by.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

8 травня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що розмір наступного траншу Україні становитиме близько 3 млрд. дол., можливість його надання обговорюватиметься після 15 червня.

Планується, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол, четвертий, - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коректування програми співпраці.