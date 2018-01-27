В Україні щодня на автошляхах гине близько 10 осіб - голова Нацполіції

У поліції вважають, що впровадження відеофіксації порушень правил дорожнього руху на третину знизить аварійність.

В Україні щодня на автошляхах гине близько 10 осіб, що є неприпустимо високим показником. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив на річній підсумковій колегії МВС.

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"Аварійність на шляхах є неприпустимо високою. Щодня гине близько 10 громадян. Впровадження системи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху дозволить різко знизити аварійність на шляхах, адже причиною третини аварій є перевищення швидкості. Про це свідчить досвід європейських країн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2017 року Кабінет міністрів України схвалив ряд змін до законодавства і нормативно-правові акти для підвищення рівня безпеки на дорогах.

Зокрема, зміни торкнулися обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/г, впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху, зміни до порядку видачі посвідчення водія, зміни розміру штрафів за деякі порушення, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

Так, обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г почало діяти з 1 січня 2018 року.

Також набув чинності новий порядок видачі посвідчення водія. Відтепер перше посвідчення водія у сервісних центрах МВС видаватиметься на два роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Водночас нова система штрафів за порушення правил дорожнього руху ще не почала діяти.