Найближчими днями буде сухо та не дуже холодно

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у прикарпатських областях до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму місцями 12-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

29-30 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні та заході до 12°, у східних областях 0-5° тепла.

1-2 грудня - без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла.

3-7 грудня - переважно без опадів, лише 6 грудня на крайній півночі країни, 7 грудня у північних, західних та центральних областях невеликі опади. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 1-7° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

29-30 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

1-2 грудня - без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.