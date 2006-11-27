Київське метро: просідання грунту і майбутні станції

Просідання ґрунту не становить небезпеки для Київського метрополітену. Про це сьогодні заявив голова правління ВАТ «Київметробуд» Володимир ПЕТРЕНКО на церемонії відкриття другого виходу на станції метро «Дарниця» Святошино-Броварської лінії в Києві.

Відповідаючи на питання про можливість підтоплення деяких станцій метрополітену внаслідок просідання ґрунту, В.ПЕТРЕНКО сказав: «Метрополітен діє надійно. На всіх лініях метрополітену жодної небезпеки не існує. Потрібно проводити роботи, щоб укріпити ґрунт. Замовником буде Київський метрополітен».

За даними в.о. начальника Київського метрополітену Володимира ФЕДОРЕНКА, на усунення просідань ґрунту потрібно виділяти 8 млн. грн. щорічно.

В.ПЕТРЕНКО також повідомив, що наступного року планується збудувати наземний перехід на станції метро «Дарниця» через Броварський проспект, а також упорядкувати прилеглу територію. «Якщо буде достатньо коштів, ми введемо в дію станцію метро «Червоний хутір», продовжимо будівництво станції метро «Теремки», - додав він. - В 2007 році буде проведено тендер на будівництво другого виходу на станції метро «Вокзальна». За підрахунками В.ПЕТРЕНКА, для будівництва 3-4 км колії на рік потрібно, щоб з державного і місцевого бюджетів виділялося 600-800 млн. грн.