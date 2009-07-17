За тиждень Україні скажуть, чого вимагатиме Європа за «газовий кредит»

Україна та ЄС обговорили конкретні дії щодо отримання кредиту на закачування необхідної кількості газу в підземні сховища газу для забезпечення нормального транзиту в зимовий період і планують узгодити позиції за тиждень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це журналістам повідомили учасники переговорів.

«Будуть кроки, які дадуть можливість чітко зрозуміти на яку кількість фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій за підтримки Єврокомісії ми можемо розраховувати», - заявив журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він зазначив, що наступної середи чи четверга має відбутися у Києві черговий раунд консультацій, на який приїдуть представники європейської сторони, міжнародних фінансових організацій та європейських газових компаній.

У свою чергу уповноважений Президента України з питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що в ході наступної зустрічі має відбутися повноцінна експертиза необхідних дій України та можливої допомоги фінансових інституцій. «Експертиза має бути на предмет того, що конкретно треба зробити в короткому часі, аби не допускати якихось неприємностей восени та взимку», - сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні сторони досягли певного прогресу, однак відмовився коментувати деталі переговорного процесу.

Посол Російської Федерації при Євросоюзі Володимир ЧИЖОВ повідомив сьогодні журналістам, що російська делегація, яка також була запрошена до консультацій, була поінформована про хід переговорного процесу та питання і відповіді, які виникли, як у міжнародних фінансових організацій до України, так і навпаки.

Він також зазначив, що на сьогоднішній переговорах делегація російської сторони була не великою. «Вся інформація, яка цікавила Єврокомісію та міжнародні фінансові організації була надана і заступником голови правління ВАТ «Газпром» Олександром МЕДВЄДЄВИМ, і представником Міненерго Росії 29 червня. Інших новин у нас немає», - сказав російський посол.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня під час технічних консультацій представників Єврокомісії з представниками Росії, України та міжнародних фінансових інституцій, Україні було запропоновано надання кредиту для заповнення підземних сховищ газу газо в обсягах, необхідних для забезпечення нормального транзиту російського газу до ЄС в зимовий період.

Разом з тим, європейська сторона висунула ряд умов щодо реформування газового сектора для отримання кредиту.