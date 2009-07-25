Польські прикордонники застерігають українців

Прикордонна служба Польщі застерігає українських громадян-власників дозволів в рамках малого прикордонного руху від поїздок поза визначену договором 30-кілометрову зону МПР.

«Громадяни України та Польщі, котрі користуватимуться перевагами договору про малий прикордонний рух повинні усвідомлювати, що, порушуючи правила, вони їх втратять», - відзначив прес-секретар польської прикордонної служби Войчех ЛЕХОВСЬКИЙ в коментарі надісланому УНІАН у п’ятницю.

Прес-секретар визнав, що прикордонна служба очікує випадків «несвідомого» перебування українцями поза 30-кілометровою зоною, підкресливши, що навіть у цьому випадку їм доведеться відповідати за це порушення, згідно з чинним законодавством. «Усе (наслідки для особи у випадку такого порушення), що виникає через нелегальне перебування у Польщі», - відзначив він.

В.ЛЕХОВСЬКИЙ не уточнив, чи йдеться лише про штраф для особи, котра «несвідомо» порушила правила малого прикордонного руху, чи одразу буде видаватись рішення про добровільне зобов’язання залишити Польщу, котре передбачає також річну заборону в’їзду до країни.

Він запевнив, що прикордонна служба буде діяти, згідно з договором про малий прикордонний рух між Україною та Польщею від 2008 року та польського закону «Про іноземців».

Прес-секретар також не уточнив, чи планує прикордонна служба призначати мобільні патрулі поблизу 30-кілометрової зони на зразок чинних нині в прикордонних районах Польщі на заході країни.

Він додав, що головним завданням МПР є активізація прикордонного руху між країнами.

Як повідомляв УНІАН, порушник правил малого прикордонного руху може втратити право в’їзду до 25 країн Шенген на 5 років та на один рік до Польщі, в залежності від того, який вид покарання обере прикордонна служба чи поліція.

Довідка УНІАН. Польсько-український договір про малий прикордонний рух передбачає 4 види покарання за порушення правил МПР: штраф, добровільне зобов’язання залишити територію Польщі, примусова депортація з країни та анулювання виданого дозволу.

Водночас договір чітко не визначає критерії, за якими, буде визначатись форма покарання для конкретного порушника і чи можуть одночасно застосуватись кілька форм.

Договір «Про іноземців» від 13 червня 2003 року описує загальні критерії застосування покарань за порушення правил перебування в Польщі, але водночас дає право працівникам прикордонної служби самостійно обирати спосіб покарання.