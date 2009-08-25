Держгірпромнагляд назвав попередню причину аварії на шахті ім. Кірова

У Державному комітеті України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду вважають, що причиною аварії на державному підприємстві «Шахта ім. Кірова» стало невиконання керівництвом підприємства у повному обсязі вимог Інструкції з проведення реверсування вентиляційного струменя (далі - Інструкція).

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, саме такий висновок можна зробити на основі попереднього аналізу документів та свідчень очевидців трагедії.

Зокрема, встановлено, що 21 серпня вміст метану в повітрі всіх гірничих виробок і, зокрема, в аварійній лаві, був у допустимих межах. Це засвідчило обстеження шахти за участю заступника начальника інспекції з нагляду в Макіївському регіоні Держгірпромнагляду Анатолія ІВАНЕНКА.

Небезпечне загазування відбулося 23 серпня після реверсування вентиляційного струменю. Як саме це сталося, з’ясовує урядова комісія, але вже зараз зрозуміло, що керівництво підприємства не виконало в повному обсязі вимоги нормативних документів, зазначається у повідомленні.

Так, згідно з багаторічним досвідом, виконання заходів реверсування триває дві і більше робочі зміни (одна зміна - 6 годин). Натомість, на шахті ім. Кірова ці роботи проводили лише 4 години.

У відповідності до Інструкції, після реверсування всі ділянки мають бути ретельно обстежені, аби переконатися, що у гірничих виробках концентрація метану знаходиться у допустимих межах. Вживаються заходи з провітрювання проблемних, особливо тупикових ділянок. Лише після цього відповідальна особа має право дати дозвіл на спуск людей у шахту. Вочевидь, що цього не було зроблено, зауважують у Держгірпромнагляді.

Також у відомстві припускають, що джерелом загоряння повітряно-метанової суміші став пускач лебідки у тупиковій частині виробки. Комісія, яка 24 серпня обстежувала цю дільницю, зафіксувала, що кришка на ньому відкрита, а характер і напрям пошкоджень прямо вказує на те, що це місце стало епіцентром аварії.

На сьогодні Держгірпромнагляд заборонив на шахті ведення всіх робіт, окрім аварійно-рятувальних. Фахівцями Донецького гірничого округу проводиться ретельна перевірка стану промислової безпеки та охорони праці на шахтах ДП «Макіїввугулля». Зараз на всіх вугільних підприємствах перевіряється стан провітрювання та пило газового режиму.

Як повідомляв УНІАН, о 14.20 23 серпня у Макіївці на шахті ім. С.Кірова на горизонті 190 метрів після проведення планового реверсування вентиляційного струменя у виробках стався викид вугілля і газу. Всього під землею перебували 355 гірників, на аварійній ділянці – 12.

Внаслідок викиду вугілля загинули 8 гірників. Протягом 23-25 серпня з травмами та отруєнням метановим і чадним газом до лікарень були госпіталізовані 19 гірників.

Створено комісію з розслідування причин аварії.