Яценюк про безплатну медицину, справедливість і щурів у лікарні

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Україні має бути бюджетна медицина.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час «прямої лінії» в газеті «Комсомольская правда в Украине».

А.ЯЦЕНЮК запропонував “залишити не безкоштовну, а бюджетну медицину”. За його словами, бюджетна медицина може бути доповнена страховою, але “страхова медицина не може стати єдиним виходом із ситуації”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “безкоштовна медицина має бути у сфері так званих ургентних послуг, як, наприклад, «швидка допомога». За його словами, також повинен існувати додатковий перелік медичних послуг, які надаються виключно безкоштовно. Лідер “Фронту змін” наголосив, що має бути дві категорії пацієнтів. Зокрема, за його словами, повний комплекс медичних послуг безкоштовно мають отримувати люди, які не можуть за себе заплатити, тобто люди з низьким доходом. Інша категорія, зокрема члени парламенту, мають платити за послуги, крім ургентної допомоги, які має надаватися безкоштовно сказав А.ЯЦЕНЮК. “Це принцип соціальної справедливості, коли той, хто багатший, платить за того, хто бідніший», - наголосив лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що “нинішня система фінансування медицини в Україні безглузда - «скільки грошей в медицину не давай – всі їх розтягнуть». За його словами, «треба фінансувати безпосередньо послугу, яка форматується так званим медичним стандартом і протоколом: є захворювання, під це захворювання прописується рецептура, медичні препарати і кількість днів та людиногодин, які необхідні для того, щоб вилікувати цю людину. Так і отримуємо вартість цієї послуги», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив на необхідності оптимізації мережі в медичній сфері. При цьому він сказав, що не йдеться про закриття лікарень. “Просто лікарні повинні бути лікарнями, а не заводами, де коридорами тільки щури бігають, а грошей вистачає тільки на одне - заплатити за опалення”, - додав він. За його словами, йдеться про “компактні нові лікарняні установи, які створюються з огляду на кількість населення, відповідну вірогідну кількість хворих і ті медичні послуги, які ми можемо забезпечити».