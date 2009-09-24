Кабмін підтримав розвиток мережі дослідницьких університетів

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА щодо розвитку мережі дослідницьких університетів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

За словами І.ВАКАРЧУКА, найкращі українські вищі навчальні заклади мають не лише готувати професіоналів, а й розвивати науку. Як зазначили в МОН, для допомоги їм у цьому сьогодні КМУ прийняв відповідну постанову.

За інформацією прес-служби, у постанові КМУ передбачено реальні механізми фінансування програм розвитку, забезпечення фінансової та інституційної самостійності провідних університетів країни, розширення можливостей у виконанні міжнародних проектів і програм у співпраці із іноземними університетами-партнерами, фінансування наукових досліджень.

Зокрема, фінансування програм розвитку розпочнеться з 2011 року, коли, як сподіваються в Кабміні, в таких масштабах кризи не буде, і університети матимуть ще 5 років, щоб повною мірою використати можливості, які їм надасть держава (сьогодні статус дослідницького надається ВНЗ терміном на 7 років).

Крім того уряд затвердив критерії, яким повинні відповідати навчальні заклади, щоб отримати статус дослідницького. Зокрема, за останні 5 років в ньому мають бути захищені не менше 300 кандидатських і 50 докторських дисертацій, в штаті університету повинні працювати щонайменше 150 професорів (докторів наук) та 500 доцентів (кандидатів наук), 500 аспірантів. Такий університет має мати бібліотеку з не менше як мільйоном книг, власне видавництво, не менше 10 власних наукових журналів та видавати від 200 підручників на рік. Його співробітники повинні публікувати щонайменше 150 статей щороку в наукових журналах високого рівня - таких, що входять до світових наукометричних баз даних. Якщо технічний чи технологічний ВНЗ захоче отримати статус дослідницького, в нього також має бути не менше 50 патентів або ліцензій на власні винаходи. Ще держава вимагає від дослідницького університету залучати додаткове фінансування на наукові студії в такому ж обсязі, який надасть бюджет.

При цьому І.ВАКАРЧУК пояснив, що «статус «дослідницького» не «довічний» — через сім років після присвоєння, його потрібно підтвердити за усіма без винятку параметрами, або втратити його. Особливо — це за жодних умов не має залежати від лобістських можливостей керівників університетів, їх близькості до тих чи інших гілок влади, інших політичних обставин».

Як зазначається в повідомленні прес-служби МОН, сьогодні на розширеному засіданні уряду за участі ректорів провідних вищих навчальних закладів країни та учасників Спілки ректорів прийнято Постанову «Про затвердження Положення та Критеріїв діяльності дослідницького університету».

Наразі статус дослідницького отримали 7 університетів: Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Національний університет "Львівська політехніка"; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. (м. Харків); Національний університет "Острозька академія".