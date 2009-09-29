Представник "Нортіма" про аукціон, ціну ОПЗ і поведінку Кабміну

Кажучи про те, що ціна у 5 млрд. грн., запропонована за Одеський припортовий завод ТОВ «Нортіма», є заниженою, виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро ПАРФЕНЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО суперечать своїм попереднім заявам.

Таку думку висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН перший заступник голови правління «ПриватБанку», представник компанії «Нортіма» Тимур НОВІКОВ.

За його словами, раніше в.о. голови ФДМУ і прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявляли про те, що стартова ціна ОПЗ у 4 млрд. грн. є цілком справедливою. “Всім відомо про те, як формувалася ціна на даний об`єкт. Ще тиждень тому Кабмін і ФДМУ говорили про те, що оцінку ОПЗ було проведено відповідно до методики, затвердженої Фондом, згадувалося також, що до оцінки заводу були залучені профспілки і трудовий колектив підприємства. Прихильники проведення приватизації стверджували, що ціна 4 млрд. грн. справедлива і закликали взяти участь у конкурсі з продажу ОПЗ», - підкреслив Т.НОВІКОВ.

Водночас він відзначив, що в тоді ж звучали і заяви супротивників приватизації ОПЗ. “Були люди, які говорили не стільки про занижену ціну, скільки про несвоєчасність продажу цього об`єкту в кризовий період, коли активи коштують дешевше. Ці люди закликали державу залишатися власником ОПЗ”, - нагадав представник ТОВ “Нортіма”, при цьому констатував: “Однак так чи інакше, заяв про занижену ціну ОПЗ з боку Фонду держмайна і Кабміну взагалі не звучало. Якщо ви порівняєте ціну, яка була при спробі провести попередню приватизацію Одеського припортового рік тому, то ця ціна становила 3 млрд. грн. або близько 600 млн. дол.. Зараз ця ціна була приблизно 500 млн. дол., і я не думаю, що 100 млн. дол. - це реальний дисконт з урахуванням кризової ситуації».

Як відзначив Т.НОВІКОВ, ще 21 вересня було відомо, що в конкурсі з приватизації ОПЗ братимуть участь лише три компанії. «Я хочу звернути увагу на те, що кількість учасників конкурсу була відома ще 21 вересня, але лише сьогодні починають звучати заяви про те, що конкуренція на конкурсі з приватизації ОПЗ була відсутня, що спочатку в ньому мали були брати участь 14 чи навіть 18 компаній, а 3 учасники – це не конкуренція, і 4 млрд. грн. – це несправедлива ціна. І це озвучують Фонд держмайна і Кабмін тільки після того, як було ухвалене рішення ФДМУ про визнання конкурсу таким, що не відбувся», - сказав представник ТОВ «Нортіма».

Підсумовуючи, він повідомив, що «безпосередньо після завершення торгів окремі члени комісії з приватизації ОПЗ підходили до нас і поздоровляли з перемогою, і лише після того, як вони побували у кімнаті для нарад, було оголошено, що компанія «Нортіма» не буде визнана переможницею. Пан ПАРФЕНЕНКО після цього заявив, що Фонд очікував від приватизації ОПЗ 8-9 млрд. грн., але ця цифра знову таки вперше прозвучала вже після визнання конкурсу недійсним».

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону складав 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною 5 млрд. грн.

Окрім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила у змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів, кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, які залишилися, вступити в змову.

У свою чергу, представник ТОВ «Нортіма» Т.НОВІКОВ спростував заяви в.о. голови ФДМУ і прем`єр-міністра України про змову між учасниками конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). «Те, що зараз відбувається, – це процес навішування ярликів і, на наше глибоке переконання, прем`єр і виконуючий обов`язки глави Фонду держмайна мають публічно спростувати свої звинувачення або надати докази того, що три сторони, які сьогодні брали участь в конкурсі, змовилися», - підкреслив він.