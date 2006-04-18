“Чорнобиль в документах та фотолітописі”. У Центральному музеї відкриється фотовиставка

15:43, 18 квітня 2006
Суспільство
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20 квітня о 12.00 у Центральному музеї Збройних Сил України відбудеться відкриття фотовиставки “Чорнобиль в документах та фотолітописі”. Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Виставка презентує широкому колу відвідувачів унікальні документи, зокрема, сторінки щоденника голови Ради Міністрів УРСР та голови Республіканської урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Олександра ЛЯШКА, фотографії військового фоторепортера Юрія ЩОКОВА. Крім того, на виставці будуть представлені матеріали з творчого доробку безпосереднього учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС полковника Анатолія МАЛАХОВА.

Виставка працюватиме щодня з 10.00 до 17.00, крім понеділка, у приміщенні Центрального музею Збройних Сил України за адресою: Київ, вул. Грушевського, 30/1, телефон для довідок: 284-62-12.

Виставку організовано за підтримки Кабінету Міністрів України та Центрального управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Головного управління оперативного забезпечення Командування сил підтримки ЗС України.

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