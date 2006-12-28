Відбудеться урочиста молитва мусульман Києва

8-30 - Відбудеться урочиста молитва мусульман міста Києва, присвячена одному з двох найбільших мусульманських свят ІД аль-Адха (Курбан-Байрам). Організатори – Міжобласна асоціація громадських організацій “Арраід”, Мусульманська релігійна громада м.Києва “Ісламський центр” (мечеть Ісламського громадського культурного центру, вул.. Дегтярівська, 25-а). Потрібна акредитація. Телефони: 490-99-00, 490-99-96.

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