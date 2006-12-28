Президент вніс зміни у структуру РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс зміни у структуру Ради національної безпеки і оборони України

Відповідний указ про зміни до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 січня 2006 року № 2, від 17 липня 2006 року № 614, від 18 жовтня 2006 року № 888 та від 29 листопада 2006 року № 1008)міститься на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, зі структури Апарату РНБО України виключений «Голова Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України».

Згідно зі змінами, документ про структуру Апарату РНБО доповнено “після абзацу «Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України» новими абзацами такого змісту:

«Режимно-секретний відділ

Відділ кадрів

Фінансово-економічне управління

Департамент стратегічних розробок

Департамент з питань енергетичної та ядерної безпеки

Департамент інформаційної безпеки

Департамент з питань діяльності правоохоронних органів.

Крім того, гранична чисельність Апарату РНБО України збільшена з 254 до 260.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня В.ЮЩЕНКО своїм Указом ліквідував Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Зокрема, Указом затверджується рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року «Про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України»

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у своєму рішенні констатувала, що міжнародне військово-технічне співробітництво та державний експортний контроль залишаються важливими складовими зовнішньої і оборонної політики України. Тому РНБО вважає за необхідне вжити додаткових заходів щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю.

У зв`язку з цим визнається за доцільне ліквідувати Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України;

Натомість утворюється Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю як робочий орган при Раді національної безпеки і оборони України.