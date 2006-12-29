У Печерському районі Києва стався вибух

В 0 год. 28 хв. 29 грудня у Печерському районі міста Києва по бульвару Дружби Народів, 6/4 у п`ятиповерховому житловому будинку в загальному коридорі на першому поверсі стався незначний вибух невідомого пристрою без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху пошкоджені вхідні двері квартири №78. Несучі конструкції будинку пошкоджень не зазнали. Жертв та постраждалих немає.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.