Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху у Києві

Прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу за фактом вибуху біля ресторану «Дніпровський», в результаті якого загинув невідомий чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві, експерти, які виїжджали на місце пригоди, виявили труп невідомого чоловіка 30-40 років. В результаті вибуху йому відірвало кисть правої руки і ліву руку до передпліччя. Також потерпілий отримав численні поранення тулуба.

Кримінальну справу порушено за ст. 14 (підготовка до злочинну) та ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В результаті вибуху механічні ушкодження отримали два автомобілі (ВАЗ-2104 та «Сузукі»), що були припарковані неподалік від епіцентру вибуху.

За інформацією співробітників ЦГЗ, опитування відвідувачів ресторану, а також свідків з навколишніх будинків, ніяких результатів щодо встановлення особи загиблого та обставин, через які стався вибух, не дали.

Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня о 19.45 у Деснянському районі Києва поблизу ресторана “Дніпровський” на вулиці Братиславській, 14-б внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув чоловік.