Fitch підвищив довгостроковий рейтинг «Нафтогазу»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК «Нафтогаз України» з «RD» (вибірковий дефолт) до «CCC».

Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що прогноз щодо рейтингу «негативний».

Одночасно Fitch надав очікуваний незабезпечений рейтинг «B» майбутньому випуску єврооблігацій «Нафтогазу України» обсягом 1,595 млрд. дол. з терміном погашення 30 вересня 2014 року, який має замінити собою випуск облігацій на 500 млн. дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 р. і двосторонні кредити.

Рішення про підвищення рейтингу «Нафтогазу України» було ухвалене агентством після того, як компанія змогла реструктурувати свої боргові зобов`язання. Зокрема, компанії вдалося переконати інвесторів замінити випуск облігацій на 500 млн. дол. з терміном погашення 30 вересня 2009 р. новими облігаціями з гарантіями уряду.

Водночас рейтинг «ССС» з негативним прогнозом відображає невизначеність щодо здатності компанії надалі фінансувати власні потреби без підтримки з боку уряду або реструктуризації газового сектора, що припускає різке збільшення газових тарифів всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада НАК «Нафтогаз України» успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов`язань по двосторонніх кредитах на єдиний listed інвестиційний інструмент.

Нові облігації, випущені під гарантії уряду з погашенням в 2014 році, ставка купона по яких становить 9.5%, 5 листопада були передані у клірингові системи.

Нагадаємо, 19 жовтня більшість тримувачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на суму 500 млн. дол. погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію – обмін зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані у доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення за якими настає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка за купоном визначена на рівні 9,5%.

НАК «Нафтогаз України» також вела переговори щодо реструктуризації іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,1 млрд. дол., яку вона пропонував провести на тих самих умовах, що і реструктуризацію єврооблігацій.