План надходжень до місцевих бюджетів у 2006 році виконаний на 109,9% - Мінфін

За оперативними даними Державного казначейства України, на 2 січня 2007 року до загального фонду місцевих бюджетів за 2006 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 30,859 млрд. грн., що становить 109,9% (+2773,0 млн. грн.) річного розрахункового показника Мінфіну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як йдеться в повідомленні, річні розрахункові показники Мінфіну виконані по зведених бюджетах усіх областей, Автономної Республіки Крим, Києва і Севастополя.

592 з 690 місцевих бюджетів забезпечили перевиконання річних розрахункових показників Мінфіну на 2006 рік на загальну суму 2,868 млрд. грн.

Фактичні надходження доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (з урахуванням надходжень акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим), становлять 26,484 млрд. грн., або 108,8% (+2142,0 млн. грн.) розрахункового показника Мінфіну на 2006 рік.

614 з 690 місцевих бюджетів забезпечили перевиконання річних розрахункових показників Мінфіну на 2006 рік на загальну суму 2,186 млрд. грн.