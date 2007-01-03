Силовики просять Ющенка не допустити підриву нацбезпеки

Керівники силових структур звернулись з клопотанням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА ветувати Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як нагадують у прес-службі, зокрема, Верховною Радою України 14 грудня 2006 року ухвалено Закон України „Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України”, яким пропонується доповнити КПК України статтями 2367 і 2368, що передбачають оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи та порядок розгляду судом скарги на постанову про порушення такої справи.

На переконання керівників силових структур, “вказаний закон із цих питань у прийнятій редакції є таким, що паралізує розслідування важливих кримінальних справ про актуальні злочини, у тому числі у сфері економіки, призведе до зростання злочинності, корупції і в кінцевому підсумку до підриву національної безпеки України”.

У зв’язку з вказаним керівники Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України звернулися до Президента України з клопотанням застосувати право вето і повернути цей закон на повторний розгляд Верховної Ради України.