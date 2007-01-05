Чернігівський журналіст сходив на Край світу

Чернігівський мандрівник і журналіст Олександр ВОЛОЩУК, який майже півроку подорожував Сибіром та Далеким Сходом і подолав більш як 26 тисяч кілометрів, повертається додому.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний редактор газети „Сіверщина”, голова обласного товариства „Просвіта” Василь ЧЕПУРНИЙ.

Зазначивши, що О.ВОЛОЩУК уже завершив експедицію і їде додому, В.ЧЕПУРНИЙ розповів: “Новий рік чернігівський мандрівник зустрічав у Махачкалі, планує ще відвідати друга-чеченця у Грозному, а потім повертатиметься в Україну. Щоправда, за традицією, що існує серед його друзів журналіста, на Різдво він побуває у Криму. А до Чернігова О.ВОЛОЩУК має дістатися після старого Нового року”.

За словами В.ЧЕПУРНОГО, одразу по приїзді О.ВОЛОЩУКА відбудеться його прес-конференція у товаристві „Просвіта”. „А взагалі планується десь протягом року підготувати до друку книгу О.ВОЛОЩУКА, що має робочу назву, „Автостопом на край світу”, - поділився планами В.ЧЕПУРНИЙ.

Як повідомлялося раніше, чернігівський мандрівник, подорожуючи автостопом, подолав шлях від Красноярська через Іркутськ, Читу, Якутськ, Магадан, дійшов до Краю світу – так зветься мис, був у Владивостоку, Спаську-Дальньому, Хабаровську, пройшов Монголію. Його подорож називається „Чернігівці за Байкалом” – увесь час він збирав дані про репресованих земляків, зустрічався з українськими громадами. О.ВОЛОЩУКА на подорож благословив єпископ Сумський і Охтирський МЕФОДІЙ.