На 50% дорожчає проїзд у Запоріжжі

У Запоріжжі з 1 лютого на 50% (з 50 до 75 копійок) будуть підвищені ціни на проїзд в трамваях і тролейбусах.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в комунальному підприємстві "Запоріжелектротранс", офіційна причина збільшення вартості проїзду - неможливість при нинішній вартості забезпечувати необхідний для роботи стан рухомого складу, а також своєчасну виплату зарплату співробітникам комунального підприємства.

"У Запоріжжі тарифи на перевезення пасажирів електротранспортом не змінювалися впродовж 6 років, за які значно підвищилася вартість електроенергії, запчастин і необхідних для роботи паливно-мастильних матеріалів, виросла також заробітна плата. Все це призвело до того, що за нинішніх цін на проїзд КП "Запорожелектротранс", що перевозить безкоштовно представників 19 пільгових категорій громадян, вже не в змозі ні придбати нову техніку, ні ремонтувати в необхідних об`ємах наявний пересувний склад, ні виплачувати людям своєчасно і повністю зарплату", - розповів перший заступник генерального директора КП Євгеній ГУСАЧЕНКО.

За словами в.о. начальника Запорізького міськуправління транспорту і зв`язку Юрія ДРОЗДОВА, за рахунок збільшення вартості проїзду, міська влада сподівається "компенсувати частково дефіцит засобів КП, який утворюється в 2007 році - близько 10 млн. грн."

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство "Запоріжелектротранс" - єдине в Запоріжжі підприємство, що здійснює пасажироперевезення трамваями і тролейбусами. За офіційними даними мерії Запоріжжя, на сьогодні понад 90% рухомого складу КП (90% трамваїв і 96% тролейбусів) відпрацювали свій термін експлуатації, 22 кілометри трамвайної колії і 42 кілометри контактної мережі знаходяться в стані, що кваліфікується фахівцями як "небезпечний".

На ремонт машин і устаткування КП "Запоріжелектротранс", за розрахунками фахівців, необхідно 12 млн. грн.

У бюджеті Запоріжжя на 2007 рік передбачено виділення для КП "Запоріжелектротранс" 15 млн. грн.