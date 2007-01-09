Швейцарія захистила таємницю брата бін Ладена

Йєслам Бінладін. Кадр телеканалу NBC

Французькі судові органи припинили розслідування відносно єдинокровного брата Осами бін Ладена за підозрою у відмиванні грошей, передає агентство France Presse.

Розслідування почалося в грудні 2001 року, коли в правоохоронні органи поступила інформація про підозрілі перекази з рахунків компаній, пов`язаних з компанією Йєслама Бінладіна Saudi Investment Company. Зокрема, підозри викликали 300 мільйонів доларів, переведені з Швейцарії до Пакистану. Гроші могли бути спрямовані "терористові номер один", припустила французька влада.

Проте через п`ять років судові органи були вимушені припинити розслідування у зв`язку з відсутністю доказів. Як розповіло джерело агентства, швейцарська сторона відмовилася надати фінансові документи, що мають стосунок до справи.

Бінладен, який наполягає саме на такому написанні свого прізвища, заперечує будь-які контакти зі своїм братом і стверджує, що є добропорядним громадянином Швейцарії. За його словами, колись вони з бін Ладеном розпоряджалися одним банківським рахунком, залишеним в спадок батьком, саудівським підприємцем. Його спадок був поділений між всіма 54 дітьми, відзначає агентство.

Лента.ру