У Луганській області застрілився солдат

24-річний старший сержант контрактної служби Рубежанської військової частини N3023 «В» (Рубіж, Луганська область) 8 січня в 5:00 наклав на себе руки, вистріливши собі в рот з автомата.

Про це повідомив помічник військового прокурора Луганської області Леонід Ткаченко. За його інформацією, смерть наступила миттєво. Ймовірною причиною самогубства називаються сімейні проблеми.

Старший сержант служив в частині з 2005 року.

Ведеться слідство.

Обком з посиланням на Українські новини