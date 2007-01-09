У Луганській області застрілився солдат
10:23, 09 січня 2007Суспільство
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Ведеться слідство
24-річний старший сержант контрактної служби Рубежанської військової частини N3023 «В» (Рубіж, Луганська область) 8 січня в 5:00 наклав на себе руки, вистріливши собі в рот з автомата.
Про це повідомив помічник військового прокурора Луганської області Леонід Ткаченко. За його інформацією, смерть наступила миттєво. Ймовірною причиною самогубства називаються сімейні проблеми.
Старший сержант служив в частині з 2005 року.
Ведеться слідство.
Обком з посиланням на Українські новини
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