Затриманим у Норвегії українським пілотам загрожує до 2 років ув’язнення

Сьогодні справу стосовно порушення льотної дисципліни членами українського екіпажу літака Ан-22, затриманими у норвезькому аеропорту в нетверезому стані, має бути передано на розгляд суду м. Берген.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Члени екіпажу не заперечили факт наявності алкоголю в організмі на момент тестування представниками норвезької поліції.

Судове рішення за цієї справою може бути прийнято, як передбачається, не раніше 10 січня, зазначили у прес-службі.

Затримано командира, другого пілота та штурмана, решта членів екіпажу очікує рішення суду в готелі.

Сьогодні до норвезького міста Берген має вилетіти літак Ан-74 з альтернативним екіпажем, який доставить вантаж за місцем призначення.

За інформацією представників АНТК ім. Антонова, затриманим громадянам України може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до 2 років або штраф у сумі 70 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, норвезька поліція затримала в аеропорту Флесланд, розташованому недалеко від міста Берген, сімох громадян України - членів екіпажу транспортного літака Ан-22, які збиралися вилетіти в рейс в нетверезому стані.

Вантажний літак Ан-22, до складу екіпажа якого входять 17 осіб, мав доставити в Баку американське нафтове устаткування.