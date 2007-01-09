Помер творець мультиплікаційного персонажа Скубі-Ду (фото)

У Лос-Анджелесі у віці 82 років помер Івао Такамото (Iwao Takamoto), американський мультиплікатор японського походження, творець популярного персонажа - дога Скубі-ду (Scooby-Doo). Художник, як відзначає агентство Reuters, помер рівно за три тижні після смерті іншого знаменитого аніматора і колеги Такамото - Джозефа Барбери (Joseph Barbera).

Івао Такамото розпочав свою кар`єру в мультиплікації на студії Уолта Діснея в 1947 році. Він брав участь у створенні таких класичних стрічок, як "Попелюшка", "Спляча красуня", "101 далматинець". У 1961 році художник перейшов на роботу до Уїльяма Ханни і Джозефа Барбери, чия студія Hanna-Barbera зараз належить концерну Warner Bros.

Працюючи у Ханни і Барбери, Такамото намалював багато персонажів для популярних мультиплікаційних серіалів, зокрема для "Скубі-ду", "Флінтстоунів" і "Джетсонів". Також Такамото був режисером повнометражних мультфільмів "Павутина Шарлоти" (1973) і "Джетсони" (1990).

У 2005 році Івао Такамото отримав велику золоту медаль за багаторічний внесок у мистецтво мультиплікації.

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