На благодійній вечірці зберуться зірки шоу-бізнесу, спорту і політики

11 січня 20-00 - добродійна вечірка “Ніч після Різдва”, на яку запрошені відомі українські зірки шоу-бізнесу, спорту і політики. У програмі: щедрування, театралізоване дійство, ворожіння в святвечір, виступи співаків, добродійна лотерея і аукціон речей відомих в Україні людей і антикваріату. Кошти, одержані під час вечірки, підуть на підтримку дитячого відділення Інституту онкології АМН України. Ведучий вечора Андрій Джеджула.

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