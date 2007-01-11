700 міліціонерів добу шукали двох дітей-колядників

У Житомирі майже добу шукали двох дівчаток, які пішли колядувати і не повернулися додому.

Як повідомила УНІАН працівник Центру громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, "зниклих учора маленьких колядників розшукували протягом доби близько 700 правоохоронців області".

Увечері, 9 січня, до Житомирського міськвідділу міліції звернулась жителька обласного центру, повідомивши про зникнення своєї 6-річної доньки Тетяни. Батькам було відомо, що дівчинка опівдні вийшла на вулицю погратися, але до вечора додому так і не повернулась.

Правоохоронці одразу ж взялися за пошуки. В першу чергу, працівники міліції провели поквартирний обхід багатоверхового будинку, в якому проживала Тетяна, опитавши усіх його жителів, паралельно відпрацьовувались усі райони міста, перевірялась будь-яка інформація про можливе місцезнаходження дитини. Як з’ясувалося, схожу з розшукуваною дитину нібито бачили у супроводі ще однієї, старшої за віком дівчинки. Нею виявилась 9-річна сусідська дівчинка Дарина, яка вже не вперше втікала з домівки.

Лише наступного дня в міському парку культури і відпочинку ім. Ю.Гагаріна правоохоронці помітили двох дівчаток. Це й були розшукувані усіма мандрівниці. Згодом дівчатка розповіли, що їм закортіло поколядувати, і що додому до батьків вони вертатись побоялися. Ночувати дітям довелось під східцями Житомирської обласної лікарні.